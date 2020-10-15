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Байден пообещал Украине военную помощь

15 октября, 10:32

Денис Беспалов Денис Беспалов

Кандидат обещает помочь Киеву в конфликте на Донбассе

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обещает Украине военную помощь после своей победы на выборах.

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Об этом говорится в заявлении на сайте штаба американского политика.

Байден обещает передать Украине летальное оружие, чтобы помочь защититься от российской агрессии.

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Как говорится в заявлении, "Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине, и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину".

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Напомним, согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем Дональдом Трампом составляет 16%.

Сандерс поддержал Байдена

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