Байден пообещал Украине военную помощь

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обещает Украине военную помощь после своей победы на выборах.
Об этом говорится в заявлении на сайте штаба американского политика.
Байден обещает передать Украине летальное оружие, чтобы помочь защититься от российской агрессии.
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Как говорится в заявлении, "Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине, и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину".
Напомним, согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем Дональдом Трампом составляет 16%.
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