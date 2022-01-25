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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Байден в прямом эфире назвал журналиста "тупым су*им сыном" (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 января, 07:50
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Журналист впоследствии прокомментировал слова президента
Сначала Питер Дусі не услышал слова Джо Байдена/Коллаж: "Сегодня"
Сначала Питер Дусі не услышал слова Джо Байдена/Коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал журналиста "тупым су*им сыном". Это произошло, когда он спросил президента об инфляции в США.

Об этом сообщает "Bloomberg".

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Лидер США Джо Байден назвал журналиста телеканала Fox News Питера Дуси "тупым су*им сыном" сразу после того, как он задал главе государства вопрос об инфляции на встрече с экономическими советниками в Белом доме.

После вступительной речи главы государства и сотрудников его администрации журналистов попросили покинуть зал. Однако они стали задавать свои вопросы. Байден отметил, что не любит отвечать на них, поскольку репортеры никогда не освещают суть встречи. Одним из журналистов, которые выкрикивали свои вопросы, был Питер Дуси, известен своими критическими высказывания в адрес президента США и его политики.

"Считаете ли вы инфляцию политическим бременем накануне промежуточных выборов?" — спросил Дуси у Байдена.

В свою очередь Джо Байден в ответ на крики корреспондента Fox News отметил, что его слова были "ценным замечанием". Дальше он продолжил свою речь, а впоследствии сказал "ну что за тупой су*ин сын".

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Позже Дуси выступил на телеканале, где рассказал, что не слышал слова Байдена. Также он поинтересовался, будет ли "запикивать" Белый дом слова Джо Байдена в своей стенограмме.

Байден оконфузился, поднимаясь на президентский борт

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по лестнице, ведущей на президентский борт Air Force One. Он посещал базу ВВС Эндрюс и готовился к вылету в Атланту.

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Поднимаясь по лестнице, Байден потерял равновесие, встал и затем споткнулся еще сильнее. Судя по видео, он не травмировался. Ему удалось быстро оправиться. Он спокойно поднялся по остальной части лестницы, затем отдал честь ожидавшим военнослужащим и зашел внутрь самолета.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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