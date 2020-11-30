Байден возродит 12-летнюю традицию – поселит в Белом доме кота

В США не было "первых котов государства" со времен Джорджа Буша-младшего

В Соединенных Штатах впервые более чем за 10 лет появится "первый кот страны" – питомец поселится в Белом доме после инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

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Об этом пишет The Guardian.

О каком именно коте идет речь, не уточняется. Ранее сообщалось о намерении Байдена перевезти в Белый дом двух своих собак – немецких овчарок Мейджора и Чемпиона.

Тем не менее журналисты отмечают, что в сентябре в эфире телеканала Fox 5 будущая первая леди Джилл Байден призналась, что хотела бы завести кота.

Реклама Джо и Джилл Байдены. Фото: facebook.com/joebiden

Последним котом, который переезжал в Белый дом вместе с президентом, была Индия – кошка 43-го президента Джорджа Буша-младшего, которая жила в американской администрации во время двух его каденций в 2001-2009 годах. Также чета Буш перевезла свою пару скотчтерьеров Барни и Мисс Бизли.

Лора Буш. Фото: presidentialpetmuseum.com

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Следующий президент Барак Обама и его жена Мишель перевезли в Белый дом двух португальских вассерхундов Бо и Санни.

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Малия Обама, Мишель Обама, Барак Обама и Саша Обама / Фото: Flickr

А вот нынешний президент Дональд Трамп с женой Меланией стали с 1849 года первой четой, которая решила вообще не заводить домашних животных.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Hannah McKay

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Напомним, что на днях 78-летний Байден подвернул лодыжку, играя со своим псом. В связи с этим ему пришлось обратиться к врачу.

Также стало известно о намерениях новоизбранного президента в первые 100 дней после его инаугурации.

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