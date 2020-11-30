Українська
$ 28,47
33,96
  1. Мировые новости
  2. США

Байден возродит 12-летнюю традицию – поселит в Белом доме кота

30 ноября, 15:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В США не было "первых котов государства" со времен Джорджа Буша-младшего

В Соединенных Штатах впервые более чем за 10 лет появится "первый кот страны" – питомец поселится в Белом доме после инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Реклама

Об этом пишет The Guardian.

О каком именно коте идет речь, не уточняется. Ранее сообщалось о намерении Байдена перевезти в Белый дом двух своих собак – немецких овчарок Мейджора и Чемпиона.

Тем не менее журналисты отмечают, что в сентябре в эфире телеканала Fox 5 будущая первая леди Джилл Байден призналась, что хотела бы завести кота.

Джо и Джилл Байдены. Фото: facebook.com/joebiden
Реклама

Джо и Джилл Байдены. Фото: facebook.com/joebiden

Последним котом, который переезжал в Белый дом вместе с президентом, была Индия – кошка 43-го президента Джорджа Буша-младшего, которая жила в американской администрации во время двух его каденций в 2001-2009 годах. Также чета Буш перевезла свою пару скотчтерьеров Барни и Мисс Бизли.

Лора Буш. Фото: presidentialpetmuseum.com

Лора Буш. Фото: presidentialpetmuseum.com

В тренде
В Санкт-Петербурге пасынка миллиардера задавил БТР на празднике в военном стиле

Следующий президент Барак Обама и его жена Мишель перевезли в Белый дом двух португальских вассерхундов Бо и Санни.

Реклама

Малия Обама, Мишель Обама, Барак Обама и Саша Обама

Малия Обама, Мишель Обама, Барак Обама и Саша Обама / Фото: Flickr

А вот нынешний президент Дональд Трамп с женой Меланией стали с 1849 года первой четой, которая решила вообще не заводить домашних животных.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Дональд и Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Реклама

Напомним, что на днях 78-летний Байден подвернул лодыжку, играя со своим псом. В связи с этим ему пришлось обратиться к врачу.

Также стало известно о намерениях новоизбранного президента в первые 100 дней после его инаугурации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Белый дом кошка коты домашние животные Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно
Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно "но"США
Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19
Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19США
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемиюСША
Пока нет доказательств: вакцина от COVID-19 Moderna не защищает от передачи вируса
Пока нет доказательств: вакцина от COVID-19 Moderna не защищает от передачи вирусаСША
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами "Джона Маккейна"Политика
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять