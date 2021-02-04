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Байден выдвинул кандидатуру на пост директора ЦРУ

4 февраля, 02:27

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Дипломатическая карьера Бернса началась в 1982 году

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатуры, направленные в Сенат: Уильям Джозеф Бернс <...> выдвигается на должность директора ЦРУ", – говорится в сообщении.

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Дипломатическая карьера Бернса началась в 1982 году. Он занимал ряд должностей в сфере национальной безопасности при пяти американских администрациях. С 2005 по 2008 год Бернс был послом США в России, потом первым заместителем госсекретаря США, а с 2015 года возглавил Фонд Карнеги за международный мир.

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Напомним, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джина Хаспел подала в отставку накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Как сообщалось ранее, избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой нового директора Центрального разведывательного управления – на эту должность он предложит дипломата Уильяма Бернса, который несколько лет был послом Соединенных Штатов в России.

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ЦРУ Сенат США Джо Байден

Источник: Reuters/Jonathan Ernst

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