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Билл Гейтс ужаснул прогнозом о коронавирусе в 2021 году

23 декабря, 16:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В январе ситуация с пандемией усугубится, считает филантроп

За год человечество совершило невозможное – создало сразу несколько вакцин от охватившей мир пандемии, тогда как в раньше на это понадобилось бы не менее 10 лет. Однако в январе ситуация с COVID-19 в мире может усугубиться.

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Об этом предупредил основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в своем блоге.

"К сожалению, мы еще не вышли из зоны риска. Согласно компьютерным моделям, в течение следующего месяца пандемия может усугубиться", – пишет он, напомнив о появившейся мутации вируса, о которой человечество практически ничего не знает.

Гейтс напомнил о разрушительных последствиях 2020 года – гибели более 1,6 млн человек из-за коронавирусной инфекции, более 75 млн заболевших и десятках триллионов долларов экономического ущерба.

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Однако отчаиваться нельзя, потому что есть два повода для надежды. Первая – это маски, социальное дистанцирование и другие меры безопасности. А вторая – вакцинирование населения планеты, которое к весне 2021 года достигнет такого масштаба, что возымеет глобальный эффект.

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"Количество новых случаев заболевания и смертей начнет резко снижаться – по крайней мере, в богатых странах – и жизнь еще сильнее приблизится к нормальной", – пишет Гейтс.

В то же время, у него вызывает недоумение количество людей, которые не верят в вакцинацию.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Билл Гейтс вакцинация коронавирус пандемия COVID-19
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