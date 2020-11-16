У Трампа впервые публично заявили о победе Байдена

Пока президент США Дональд Трамп продолжает отказываться признавать свое поражение на выборах, его советник по вопросам национальной безопасности фактически признал победу его соперника-демократа Джо Байдена.

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Об этом сообщает Reuters.

Выступая 16 ноября на Глобальном форуме по безопасности, соратник Трампа Роберт О'Брайен признался, что надеялся на победу своего начальника, но готов сотрудничать с командой Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис.

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"Если Байдена и Харрис определят победителям, а судя по тому, что мы имеем, очевидно, так и будет, мы обеспечим профессиональный транзит власти в Совете по национальной безопасности. В этом нет никаких сомнений", – заверил О'Брайен.

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Кроме того, он отметил профессионализм будущей команды Байдена по нацбезопасности.

"Прекрасно, что мы – США. Мы передавали эстафету (власти. – Ред.), и у нас был мирный, успешный транзит даже в самые сложные времена", – добавил советник Трампа.

Стоит отметить, что выборы в США прошли еще 3 ноября, однако имя победителя пока что остается неизвестным, но, судя по предварительным результатам, Байден существенно обгоняет Трампа. Ранее сайт "Сегодня" проанализировал различные кандидатуры, которые могут занять центральные места в команде следующего президента.

Видео: Сегодня

Тем временем избирательный штаб Дональда Трампа подал десятки ходатайств с требованием пересчитать голоса в колеблющихся штатах, а он сам регулярно публикует "твиты" о своей "победе".

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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