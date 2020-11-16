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У Трампа впервые публично заявили о победе Байдена

16 ноября, 19:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Советник президента Роберт О'Брайен обещает не препятствовать передаче власти новой администрации

Пока президент США Дональд Трамп продолжает отказываться признавать свое поражение на выборах, его советник по вопросам национальной безопасности фактически признал победу его соперника-демократа Джо Байдена.

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Об этом сообщает Reuters.

Выступая 16 ноября на Глобальном форуме по безопасности, соратник Трампа Роберт О'Брайен признался, что надеялся на победу своего начальника, но готов сотрудничать с командой Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис.

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"Если Байдена и Харрис определят победителям, а судя по тому, что мы имеем, очевидно, так и будет, мы обеспечим профессиональный транзит власти в Совете по национальной безопасности. В этом нет никаких сомнений", – заверил О'Брайен.

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Кроме того, он отметил профессионализм будущей команды Байдена по нацбезопасности.

"Прекрасно, что мы – США. Мы передавали эстафету (власти. – Ред.), и у нас был мирный, успешный транзит даже в самые сложные времена", – добавил советник Трампа.

Стоит отметить, что выборы в США прошли еще 3 ноября, однако имя победителя пока что остается неизвестным, но, судя по предварительным результатам, Байден существенно обгоняет Трампа. Ранее сайт "Сегодня" проанализировал различные кандидатуры, которые могут занять центральные места в команде следующего президента.

Видео: Сегодня

Тем временем избирательный штаб Дональда Трампа подал десятки ходатайств с требованием пересчитать голоса в колеблющихся штатах, а он сам регулярно публикует "твиты" о своей "победе".

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп выборы в США Джо Байден Выборы президента США-2020 Роберт О'Брайен
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