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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Будет война? США эвакуируются из Беларуси

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 09:49
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В Госдепе призвали американцев срочно уезжать из опасного региона
Семьи американских дипломатов вывезут из Беларуси
Семьи американских дипломатов вывезут из Беларуси

США вывозят из Беларуси членов семей госслужащих США из-за увеличения российского военного контингента. Об этом сообщили в Государственном департаменте Соединенных Штатов.

"31 января 2022 Госдепартамент распорядился уехать из страны членам семей госслужащих США. В связи с усилением необычной и тревожной российской военной активности вблизи границы с Украиной, находящиеся в Беларуси граждане США или планирующие путешествовать в эту страну должны знать, что ситуация непредсказуемая, и в регионе наблюдается повышенное напряжение", – говорится в сообщении на сайте Госдепа.

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Также подчеркивается, что в стране существует "произвольное применение законов" и риск задержания, а также возможно потенциальное преследование, направленное конкретно на иностранцев.

"Власти Беларуси задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, за предполагаемую связь с оппозиционными партиями и предполагаемое участие в политических демонстрациях. Граждане США в непосредственной близости от демонстраций были арестованы. Некоторые из них стали жертвами преследований и/или жестокого обращения со стороны белорусских официальных лиц. Белорусские власти преследовали лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ", – напоминает Госдепартамент США.

Госдеп предупреждает, что возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси уже сильно ограничены.

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Эвакуация из Украины

Ранее ряд стран вывез семьи своих дипломатов из Украины, а также предупредил своих граждан об опасности путешествия.

30 января посольство США в Украине выпустило заявление о том, что граждане США, которые находятся в стране, должны рассмотреть возможность немедленного выезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Кроме того, Госдеп обновил четвертый уровень опасности по поводу путешествий в Украину.

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Украинская же сторона считает, что решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников посольства было преждевременным.

Великобритания и Австралия также начали эвакуировать своих дипломатов из Украины. Их отъезд санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину.

Позже в Канаде тоже заявили, что члены семей дипломатических сотрудников, которые находятся в Украине, из-за возможного вторжения Российской Федерации должны покинуть страну.

Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. Сейчас такая необходимость изучается.

Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России. Чехия, Дания, Латвия также пока не планируют выезд.

Отметим, что сами посольства не закрываются и продолжают работать в штатном режиме.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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