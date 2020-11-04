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Цыпо-Трамп возле Белого дома: фото и видео протеста в день выборов

4 ноября, 04:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Возле администрации президента США прошла акция сторонников Джо Байдена

Пока в США продолжают считать голоса на президентских выборах, возле Белого дома в Вашингтоне собрались демонстранты, которые выступили против действующего главы государства.

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Об этом пишет The Hill.

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Десятки сторонников демократа Джо Байдена вышли на площадь Лафайет, расположенную через дорогу от администрации президента.

Возле баррикад, которые были установлены для сдерживания толпы подальше от Белого дома, были развернуты большие баннеры с надписями "Уберите Трампа" ("Remove Trump") и "Трамп все время лжет" (Trump lies all the time).

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Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Фото: REUTERS/Hannah McKay

Также тут надули гигантскую фигуру цыпленка с прической, похожей на прическу президента США.

Некоторые улицы возле Белого дома оказались перекрыты, а в какой-то момент произошла потасовка между протестующими и правоохранителями, в результате которой одного человека задержали. После прибытия усиленных нарядов полиции часть демонстрантов разошлась.

Напомним, что в штатах Невада и Северная Каролина решили опубликовать результаты подсчета голосов с задержкой – некоторые избирательные участки здесь открылись с опозданием.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всем происходящим вокруг президентских выборов в США. С самыми важными событиями вы можете ознакомиться в нашем текстовом онлайне.

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Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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