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Дело о мошенничестве Трампа: прокуратура начала уголовное расследование

19 мая, 11:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Речь идет о Trump Organization, которая контролирует недвижимость и другие активы бывшего президента Дональда Трампа

Против компании Трампа открыли уголовное расследование. Фото: коллаж "Сегодня"

Против компании Трампа открыли уголовное расследование. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование против Trump Organization, которая контролирует недвижимость и другие активы бывшего президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Reuters.

"Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении организации уже не является чисто гражданским. Сейчас мы активно ведем расследование в уголовном ключе совместно с районной прокуратурой Манхэттена", — сказано в сообщении.

В компании Трампа пока не отреагировали на новый статус дела.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Отметим, что экс-президента подозревают в мошенничестве – он мог искусственно завышать стоимость своей недвижимости перед кредиторами, чтобы получить более выгодные условия для ссуды, и в то же время – занижать цену своих активов в налоговых декларациях, чтобы добиться снижения налоговых отчислений в казну США.

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Как сообщалось ранее, американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Республиканская партия не может существовать без экс-президента Дональда Трампа – он является самым известным республиканец США.

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