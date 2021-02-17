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Билл Гейтс удивил прогнозом про три укола вакцины от коронавируса

17 февраля, 23:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вакцины будут улучшены и исправлены, чтобы бороться и с мутировавшими штаммами

Во избежание тяжелых случаев течения COVID-19 может понадобится введение не двух, а трех доз вакцины от коронавируса.

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Об этом в интервью CBS заявил основатель Microsoft и американский миллиардер-филантроп Билл Гейтс, который сам уже вакцинировался.

"Главный вопрос, который сейчас обсуждается – нам надо просто добиться сверхвысокого охвата при помощи уже имеющейся вакцины, либо надо вводить третью дозу, либо же нужна модифицированная вакцина?" – сказал он.

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По его словам все пять фармкомпаний, к которым США обратились за вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax – изучают возможность модернизации своих препаратов.

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"Поэтому людям, которым сделали уже две прививки, возможно, потребуется сделать и третью. Я считаю вполне вероятным то, что мы получим усовершенствованную вакцину, чтобы быть абсолютно уверенными, что, когда эти варианты [мутировавшие штаммы – ред.] поразят США, они не ускользнут от защиты вакциной", – подчеркнул Гейтс.

Кроме того, он считает, что, если коронавирус не уничтожить полностью, в будущем могут понадобиться новые кампании по вакцинации населения.

Напомним, что ранее Билл Гейтс предположил, как предотвратить новую пандемию – сформировать глобальную систему оповещения и провести массовое тестирование, что обойдется в десятки миллиардов долларов ежегодно.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Билл Гейтс вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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