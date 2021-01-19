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Джулиани опроверг информацию о возможности купить помилование от Трампа

19 января, 04:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

СМИ сообщали, что помилование от Трампа будет стоить 2 млн долларов

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал ложными заявления о том, что он просил о собственном помиловании от президента или получении вознаграждения за то, что добивался его для других лиц.

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Об этом он написал в Twitter.

"Утверждения относительно того, что я просил помилование для себя или получил какое-либо вознаграждение за помилование кого-либо другого, являются лживыми, оскорбительными и злонамеренными", – написал Джулиани.

К слову, ранее американские СМИ писали о том, что Джулиани заявлял, что помилование от Дональда Трампа "будет стоить 2 миллиона долларов".

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Также мы писали, что Дональд Трамп приказал своим помощникам прекратить оплачивать гонорары адвокату Руди Джулиани. Трамп обвинил своего адвоката и многих других из своего круга в затруднительном положении, в котором сейчас оказался.

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Отметим, президент США Дональд Трамп получил обвинение от нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей – в том, что он подстрекал к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте.

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США помилование Дональд Трамп Рудольф Джулиани
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