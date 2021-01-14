Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNN

Действующий президент США Дональд Трамп, которому объявили импичмент, сказал своим помощникам прекратить оплачивать гонорары адвокату Руди Джулиани.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Трамп обвинил своего адвоката и многих других из своего круга в затруднительном положении, в котором он сейчас оказался

"Лично он не взял на себя никакой ответственности ни публично, ни в частном порядке", – говорится в сообщении.

Ожидается, что Джулиани по-прежнему будет защищать Дональда Трампа от импичмента, но до сих пор он не фигурировал в большинстве разговоров об этом.

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Отметим, президент США Дональд Трамп получил обвинение от Нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей в том, что его поступки подстрекали к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте.

Напомним, для импичмента главы государства необходимо было простое большинство из общего числа в 433 представителей с правом голоса, и они у демократов нашлись – за резолюцию проголосовал 221 демократ и 10 республиканцев. Против импичмента – 197 конгрессменов.

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