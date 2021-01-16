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Facebook и Instagram Трампа снова заработали после блокировки

16 января, 06:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Аккаунты были заблокированы 7 января

Facebook и Instagram разблокировали аккаунты действующего президента США спустя неделю после блокировки.

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Аккаунты Трампа были заблокированы после того, как его сторонники захватили Конгресс США в Вашингтоне 6 января.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трамп использует соцсети для подстрекательства к насильственному восстанию против нового правительства, которое избрали демократически.

Также на днях YouTube заблокировал канал президента США Дональда Трампа как минимум на неделю, то есть до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил с обложки своего аккаунта в Twitter совместную фотографию с Трампом.

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Также читайте материал "Сегодня" о сценариях отстранения президента США от власти: Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария.

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