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Facebook и Twitter ограничили публикации статьи о переписке сына Байдена – Трамп негодует

15 октября, 04:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Трамп считает опубликованные в статье письма неопровержимыми уликами

Социальные сети Facebook и Twitter в среду, 14 октября, ограничили распространение статьи New York Post, в которой была опубликована переписка сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена Хантера, связанная с его работой в украинской компании Burisma.

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Об этом сообщает CNBS.

В компании Facebook заявили, что факты, изложенные в статье, следует проверить.

"Я хочу прояснить, что эта история требует проверки фактов сторонними партнерами Facebook. А пока мы ограничиваем ее распространение на нашей платформе", – заявил представитель Facebook Энди Стоун.

В то же время президент США Дональд Трамп раскритиковал такое решение администрации соцсетей.

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"Так ужасно, что Facebook и Twitter убрали публикацию New York Post с неопровержимыми уликами – электронными письмами, связанных с сонным Джо (так Трамп называет Джо Байдена. – Ред.) и его сыном Хантером. Для них это только начало. Нет ничего хуже коррумпированного политика", – написал Трамп в Twitter.

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Отметим, в статье, о которой идет речь, утверждается, что сын тогдашнего вице-президента Джо Байдена Хантер пытался познакомить топ-менеджера компании Burisma, в которой он работал, со своим отцом.

Газета заявила, что изъяла упомянутую электронную переписку с жесткого диска компьютера, отданного в починку в мастерскую в штате Делавэр.

Ранее мы сообщали, что популярная соцсеть Twitter заблокировала аккаунты, которые принадлежат сторонникам Трампа, из-за спама и манипуляций.

Напомним, весной президент США Дональд Трамп заявил, что расследование деятельности украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, станет одной из важных тем президентской гонки в Соединенных Штатах.

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Facebook Twitter Дональд Трамп Burisma Джо Байден Хантер Байден
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