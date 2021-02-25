Українська
$ 27,95
33,93
  1. Мировые новости
  2. США

Facebook намерен инвестировать 1 млрд долларов в новости

25 февраля, 06:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Заявление прозвучало на фоне конфликта с Австралией

Американская корпорация Facebook Inc. намерена в ближайшие три года инвестировать минимум 1 млрд долларов в новостную журналистику.

Реклама

Об этом заявил вице-президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг, передает DW.

Заявление прозвучало на фоне конфликта корпорации с властями Австралии, в результате которого Facebook на время заблокировала местные и международные новости в соцсети для жителей этой страны.

Клегг отметил, что Facebook готова активно сотрудничать с издателями новостей и согласна с тем, что качественная журналистика лежит в основе открытого общества, но подчеркнул, что компания не просит у медиакорпораций контент, за который ее попросили заплатить власти Австралии.

Представитель Facebook отметил, что есть альтернатива тому, что предлагают австралийские власти. В январе корпорация заключила сделки с The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News и другими местными и региональными медиа, которым теперь будут платить за контент, размещаемый в приложении Facebook News для Великобритании.

В тренде
ВОЗ обещает компенсации за "побочку" от вакцины против COVID-19
Реклама

Подобные сделки были также заключены с издательствами в США и ведутся переговоры с представителями в Германии и Франции.

Напомним, власти Австралии решили, что цифровые платформы Google и Facebook выросли в торговых партнеров австралийских новостных ресурсов и попытались заставить их платить за размещаемый контент, разработав новый закон, регулирующий коммерческие отношения между СМИ и цифровыми платформами.

В ответ компания Facebook с 18 февраля на несколько дней ограничила доступность новостей и публикаций для жителей Австралии как местных, так и иностранных медиаресурсов, а люди во всем мире не могли размещать ссылки на новости австралийских СМИ.

Позже появилась информация, что Facebook и Австралия возобновили переговоры.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

новости Австралия Facebook
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)
Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)США
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)
В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)США
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалюты
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалютыКриптовалюта
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдром
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдромСША
Умер последний битник Лоуренс Ферлингетти
Умер последний битник Лоуренс ФерлингеттиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять