Facebook намерен инвестировать 1 млрд долларов в новости

Американская корпорация Facebook Inc. намерена в ближайшие три года инвестировать минимум 1 млрд долларов в новостную журналистику.

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Об этом заявил вице-президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг, передает DW.

Заявление прозвучало на фоне конфликта корпорации с властями Австралии, в результате которого Facebook на время заблокировала местные и международные новости в соцсети для жителей этой страны.

Клегг отметил, что Facebook готова активно сотрудничать с издателями новостей и согласна с тем, что качественная журналистика лежит в основе открытого общества, но подчеркнул, что компания не просит у медиакорпораций контент, за который ее попросили заплатить власти Австралии.

Представитель Facebook отметил, что есть альтернатива тому, что предлагают австралийские власти. В январе корпорация заключила сделки с The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News и другими местными и региональными медиа, которым теперь будут платить за контент, размещаемый в приложении Facebook News для Великобритании.

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Подобные сделки были также заключены с издательствами в США и ведутся переговоры с представителями в Германии и Франции.

Напомним, власти Австралии решили, что цифровые платформы Google и Facebook выросли в торговых партнеров австралийских новостных ресурсов и попытались заставить их платить за размещаемый контент, разработав новый закон, регулирующий коммерческие отношения между СМИ и цифровыми платформами.

В ответ компания Facebook с 18 февраля на несколько дней ограничила доступность новостей и публикаций для жителей Австралии как местных, так и иностранных медиаресурсов, а люди во всем мире не могли размещать ссылки на новости австралийских СМИ.

Позже появилась информация, что Facebook и Австралия возобновили переговоры.

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