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Facebook має намір інвестувати 1 млрд доларів у новини

25 лютого, 06:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Заява пролунала на тлі конфлікту з Австралією

Американська корпорація Facebook Inc. має намір у найближчі три роки інвестувати щонайменше 1 млрд доларів у новинну журналістику.

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Про це заявив віце-президент компанії з глобальних питань Нік Клегг, передає DW.

Заява пролунала на тлі конфлікту корпорації з владою Австралії, у результаті якого Facebook тимчасово заблокувала місцеві і міжнародні новини в соцмережі для жителів цієї країни.

Клегг зазначив, що Facebook готова активно співпрацювати з видавцями новин і згодна з тим, що якісна журналістика лежить в основі відкритого суспільства, але підкреслив, що компанія не просить у медіакорпорацій контент, за який її попросила заплатити влада Австралії.

Представник Facebook зазначив, що є альтернатива тому, що пропонує австралійська влада. У січні корпорація уклала угоди з The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News та іншими місцевими та регіональними медіа, яким тепер будуть платити за контент, що розміщується в додатку Facebook News для Великої Британії.

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Подібні угоди були також укладені з видавництвами у США і ведуться переговори з представниками в Німеччині і Франції.

Нагадаємо, влада Австралії вирішила, що цифрові платформи Google і Facebook виросли в торгових партнерів австралійських новинних ресурсів і спробувала змусити їх платити за розміщуваний контент, розробивши новий закон, який регулює комерційні відносини між ЗМІ та цифровими платформами.

У відповідь компанія Facebook з 18 лютого на кілька днів обмежила доступність новин і публікаційдля жителів Австралії як місцевих, так і іноземних медіаресурсів, а люди в усьому світі не могли розміщувати посилання на новини австралійських ЗМІ.

Пізніше з'явилася інформація, що Facebook і Австралія поновили переговори.

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