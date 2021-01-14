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Импичмент Трампа: Пелоси подписала обвинительное заключение

14 января, 02:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вопросом о вынесении импичмента Трампу теперь займется Сенат

Обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа подписала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Как передает CNN, по ее словам, Трамп представляет опасность для США.

"Сегодня Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. Дональд Трамп представляет явную и актуальную опасность для нашей страны. Мы вновь выполнили свою клятву защищать Конституцию США", – сказала Пелоси.

Вопросом о вынесении импичмента Трампу теперь займется Сенат.

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Отметим, президент США Дональд Трамп получил обвинение от Нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей в том, что его поступки подстрекали к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте.

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Напомним, для импичмента главы государства необходимо было простое большинство из общего числа в 433 представителей с правом голоса, и они у демократов нашлись – за резолюцию проголосовал 221 демократ и 10 республиканцев. Против импичмента – 197 конгрессменов.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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