Імпічмент Трампа: Пелосі підписала обвинувальний висновок

Обвинувальний висновок у рамках процедури імпічменту чинного президента США Дональда Трампа підписала спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

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Як передає CNN, за її словами, Трамп становить небезпеку для США.

"Сьогодні Палата представників продемонструвала, що ніхто не стоїть над законом, навіть президент США. Дональд Трамп представляє явну і актуальну небезпеку для нашої країни. Ми знову виконали свою клятву захищати Конституцію США", – сказала Пелосі.

Питанням про винесення імпічменту Трампу тепер займеться Сенат.

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Відзначимо, президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від Нижньої палати Конгресу США – Палати представників в тому, що його вчинки підбурювали до насильства проти уряду, тому було ухвалено рішення про імпічмент.

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Нагадаємо, для імпічменту глави держави необхідно було просте більшість із загального числа в 433 представників з правом голосу, і вони у демократів знайшлися – за резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців. Проти імпічменту – 197 конгресменів.

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