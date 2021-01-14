Импичмент Трампа: республиканцы рассказали, когда примут решение

Решение по действующему президенту США Дональду Трампу в сенате до 20 января принято не будет.
Об этом рассказал лидер республиканцев Митч Макконнелл, передает CNN.
В то же время он отметил, что предыдущие процессы по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.
Чиновник Республиканской партии ранее заявил, что Макконнелл ясно дал понять своим союзникам, что он закончил защищать Трампа и что он не разговаривал с президентом США с декабря.
Отметим, Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей 231 голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа.
Напомним, законодатели поддержали проведение двухчасовых дебатов. За это время демократы, которые поддерживали импичмент, и республиканцы, которые выступают против, пытались убедить друг друга в собственной правоте.
Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк