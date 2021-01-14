Импичмент Трампа: республиканцы рассказали, когда примут решение

Макконнелл считает, что решение по Трампу будет принято после 20 января

Решение по действующему президенту США Дональду Трампу в сенате до 20 января принято не будет.

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Об этом рассказал лидер республиканцев Митч Макконнелл, передает CNN.

В то же время он отметил, что предыдущие процессы по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.

Чиновник Республиканской партии ранее заявил, что Макконнелл ясно дал понять своим союзникам, что он закончил защищать Трампа и что он не разговаривал с президентом США с декабря.

Отметим, Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей 231 голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа.

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Напомним, законодатели поддержали проведение двухчасовых дебатов. За это время демократы, которые поддерживали импичмент, и республиканцы, которые выступают против, пытались убедить друг друга в собственной правоте.

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