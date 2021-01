Инаугурация Джо Байдена завершилась: видео, главные факты и лучшие мемы

В США состоялось событие, которого 2,5 месяца ждали более 81 миллиона жителей этой страны, отдавшие на минувших президентских выборах свои голоса за 78-летнего демократа Джо Байдена.

Выступая перед камерами 20 января на площади перед Капитолием, он принес присягу и официально вступил в права 46-го президента США. Таким образом, вопреки стараниям его предшественника Дональда Трампа, он занял Овальный кабинет на следующие четыре года.

Сайт "Сегодня" резюмирует, что происходило сегодня в США и какими событиями сопровождалась инаугурация нового главы Белого дома.

Этот день: месса, песни и стихи

Торжественный день Джо Байден с женой Джилл, Камалой Харрис с мужем Дугом Эмхоффом начали с мессы в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.

Через пару часов избранные президент и вице-президент прибыли в Капитолий, где с начала недели шли приготовления к сегодняшнему дню. Безопасность в этот день обеспечивали более 25 тысяч военных, а движение на улицах города было приостановлено.

На церемонии присутствовали и многие другие топ-гости. В их числе оказались трое из пятерых ныне живущих экс-президентов США: Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. 96-летний Джимми Картер не смог посетить церемонию ввиду преклонного возраста, а 45-й президент Дональд Трамп не пришел из принципа.

Официальная часть инаугурационной церемонии началась по традиции с гимна – его в этот раз исполняла поп-дива Леди Гага. Ей эта честь выпала впервые.

Сразу после этого Харрис поклялась на Библии беречь и поддерживать Конституцию США, став первой в истории своей страны темнокожей вице-президентом, а также первой женщиной на этой должности.

После Дженнифер Лопес, которая исполнила американскую патриотическую песню This Land is Your Land, Байден принес свою клятву. Его клятва прозвучала так:

"Я, Джозеф Робинетт Байден-младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог".

Сразу после этого он перешел к инаугурационному обращению к нации. Его речь длилась 21 минуту 18 секунд и (это на 5 минут и 4 секунды дольше выступления Трампа в 2017 году) и состояла из 1433 слов. Главными темами обращения стали разрозненность американцев и последствия коронавирусной пандемии. В завершение Байден почтил всех погибших из-за COVID-19 минутой молчания.

В заключение 22-летняя американская темнокожая поэтесса Аманда Горман зачитала со сцены свое стихотворение The Hill We Climb ("Холм, на который мы взбираемся"), а пастор Сильвестр Биман выступил с воодушевляющей проповедью.

Где был Трамп?

Предшественник Байдена Дональд Трамп стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался посещать инаугурацию своего преемника.

Официально его полномочия истекали в полдень (19:00 по Киеву), но ранним утром он и первая леди Мелания Трамп покинули Белый дом и отправились на "президентском" вертолете Marine One на авиабазу "Эндрюс" в штате Мэриленд. Там его и встретили дочь Иванка (которая, как говорят, получала приглашение на инаугурацию Байдена) и сыновья.

После прощальной церемонии Дональд и Мелания Трамп отправились на самолете Air Force One ("Борт №1") во Флориду, где их уже ждали в резиденции Мар-а-Лаго. Говорят, что по пути он все же следил, как проходит инаугурация.

Что в записке?

Не обошлось без курьеза. По традиции уходящий президент оставляет своему преемнику записку с пожеланиями или наставлениями. Например, четыре года назад Обама поздравил Трампа и напомнил, что на него возложены большие надежды насчет безопасности и процветания США.

Трамп не стал нарушать этот обычай и оставить письмо Байдену. И хотя его содержание остается неизвестным (как правило, новый президент зачитывает оставленный текст лишь через время), американцы создали уже множество мемов в попытке догадаться, что же мог пожелать уходящий президент.

"Соси это".

"Мертвая горлица. Не есть!".

"Человек. Женщина. Мужчина. Камера. ТВ".

"Извини, не могу. Не надо ненавидеть меня".

"Пукнул".

"Я злой на тебя, и я не разговариваю с тобой сегодня и завтра".

А что дальше?

После церемонии Байден занял свой кабинет в Капитолии, где подписал первые документы. Это стала прокламация Дня инаугурации, а также выдвижение кандидатур в его кабинет и на другие госдолжности. Их еще предстоит одобрить Конгрессу.

Ранее президент обещал в скором времени вернуть Америку в те организации и соглашения, которые страна покинула при Трампе. В частности, это ЮНЕСКО, Парижское экологическое соглашение, Договор об открытом небе и ядерная сделка с Ираном. Поэтому в ближайшие дни политику предстоит немало работы.

Также в этот день Джо Байден собирает подарки от доброжелателей. Среди всего прочего ему презентовали картину, вазу, фотографии и американские флаги.

Но в Белый дом он пока что переезжать не собирается. Ранее сообщалось, что перед этим здание администрации США тщательно уберут, чтобы смыть возможные следы коронавируса, которые могли остаться после предшественников. Как известно, Трамп и его соратники довольно поверхностно относились к инфекции.

