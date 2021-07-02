Команда Трампа запустила собственную соцсеть – СМИ

Самого бывшего президента США Дональда Трампа в ней пока нет, но место для него зарезервировано

Пользовательский интерфейс новой соцсети похож на интерфейс Twitter. Фото: коллаж "Сегодня"

Команда бывшего президента США Дональда Трампа анонсировали запуск платформы микроблогов GETTR, объявив ее альтернативой другим социальным сетям.

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Официально приложение будет запущено 4 июля, сообщает Politico со ссылкой на бывшего пресс-секретаря Трампа Джейсона Миллера, который возглавил платформу.

Отмечается, что бывший пресс-секретарь в избирательной кампании Трампа Тим Мерто участвует в проекте в качестве консультанта. А вот об участии в проекте самого Трампа неизвестно, не ясно и будет ли он создавать свой аккаунт на GETTR и использовать новую платформу.

"Есть учетная запись, зарезервированная для него и ожидающая его, но это решение он должен сам принять", – сказал человек, связанный с приложением.

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Проект GETTR, как ожидается, станет частью кампании "Сделаем Америку снова великой", взятой на вооружение Трампом во время избирательной кампании и работы на посту президента.

По информации Politico, GETTR похож на Twitter. Посты в социальной сети ограничены длиной в 777 символов, в приложении можно будет публиковать видео продолжительностью до трех минут, а также станут доступны прямые трансляции.

Отметим, приложение GETTR впервые появилось в магазинах приложений Google и Apple в середине июня. Описание в магазинах приложений называет новый проект "непредвзятой социальной сетью для людей по всему миру".

Ранее мы сообщали, что Трампа "забанили" в Facebook и Instagram на два года. Ожидается, что специальная компания оценит, уменьшился ли риск для общественной безопасности после разблокировки его аккаунта.

Также напомним, соцсеть Campaign Nucleus заблокировала новый блог Дональда Трампа.

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