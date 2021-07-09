Контрольные звонки? Байден собирается постоянно говорить с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден планируют общаться на регулярной основе. Коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин намерены общаться на регулярной основе.

Об этом заявил лидер Соединенных Штатов после телефонного разговора с президентом РФ.

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"Мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Разговор прошел хорошо, я настроен оптимистично", - сказал Байден.

BIDEN ON CALL WITH PUTIN: "I made it very clear to him that the United States expects when a ransomware operation is coming from his soil, even though it's not, not sponsored by the state we expect them to act if we give them enough information to act on who that is..." pic.twitter.com/2KdDlNaSOe — Breaking911 (@Breaking911) July 9, 2021

Также президент США подчеркнул, что ожидает от РФ действий относительно деятельности российских вирусов-вымогателей, даже если она не спонсируется Россией.

Как мы писали ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона.

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Ранее мы сообщали, что 16 июня в Женеве состоялась первая личная встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в качестве глав государств. Как прошла встреча и о чем говорили Байден с Путиным, читайте в нашем материале.