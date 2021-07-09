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Контрольные звонки? Байден собирается постоянно говорить с Путиным

9 июля 2021 22:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент США ожидает от РФ действий относительно деятельности российских вирусов-вымогателей

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден планируют общаться на регулярной основе. Коллаж: "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден планируют общаться на регулярной основе. Коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин намерены общаться на регулярной основе.

Об этом заявил лидер Соединенных Штатов после телефонного разговора с президентом РФ.

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"Мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Разговор прошел хорошо, я настроен оптимистично", - сказал Байден.

Также президент США подчеркнул, что ожидает от РФ действий относительно деятельности российских вирусов-вымогателей, даже если она не спонсируется Россией.

Как мы писали ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона.

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Ранее мы сообщали, что 16 июня в Женеве состоялась первая личная встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в качестве глав государств. Как прошла встреча и о чем говорили Байден с Путиным, читайте в нашем материале.

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