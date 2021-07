Контрольные звонки? Байден собирается постоянно говорить с Путиным

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин намерены общаться на регулярной основе.

Об этом заявил лидер Соединенных Штатов после телефонного разговора с президентом РФ.

"Мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Разговор прошел хорошо, я настроен оптимистично", - сказал Байден.

BIDEN ON CALL WITH PUTIN: "I made it very clear to him that the United States expects when a ransomware operation is coming from his soil, even though it's not, not sponsored by the state we expect them to act if we give them enough information to act on who that is..."