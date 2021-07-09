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Контрольні дзвінки? Байден збирається постійно говорити з Путіним

9 липня 2021 22:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент США очікує від РФ дій щодо діяльності російських вірусів-вимагачів

Президент РФ Володимир Путін і президент США Джо Байден планують спілкуватися на регулярній основі. Колаж: "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін і президент США Джо Байден планують спілкуватися на регулярній основі. Колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін мають намір спілкуватися на регулярній основі.

Про це заявив лідер Сполучених Штатів після телефонної розмови з президентом РФ.

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"Ми встановили способи комунікації зараз на регулярній основі, щоб мати можливість спілкуватися один з одним, коли кожен з нас думає, що щось відбувається в іншій країні, що зачіпає його країну. Розмова пройшла добре, я налаштований оптимістично", – сказав Байден.

Також президент США підкреслив, що очікує від РФ дій щодо діяльності російських вірусів-вимагачів, навіть якщо вона не спонсорується Росією.

Як ми писали раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва має намір жорстко відповідати на можливі недружні дії з боку Вашингтона.

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Раніше ми повідомляли, що 16 червня в Женеві відбулася перша особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна в якості глав держав. Як пройшла зустріч і про що говорили Байден з Путіним , Читайте в нашому матеріалі.

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