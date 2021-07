Контрольні дзвінки? Байден збирається постійно говорити з Путіним

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін мають намір спілкуватися на регулярній основі.

Про це заявив лідер Сполучених Штатів після телефонної розмови з президентом РФ.

"Ми встановили способи комунікації зараз на регулярній основі, щоб мати можливість спілкуватися один з одним, коли кожен з нас думає, що щось відбувається в іншій країні, що зачіпає його країну. Розмова пройшла добре, я налаштований оптимістично", – сказав Байден.

BIDEN ON CALL WITH PUTIN: "I made it very clear to him that the United States expects when a ransomware operation is coming from his soil, even though it & # 39; s not, not sponsored by the state we expect them to act if we give them enough information to act on who that is ... " pic.twitter.com/2KdDlNaSOe