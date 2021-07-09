Путін і Байден провели телефонну розмову – про що говорили президенти

Президент США обговорив з президентом РФ про триваючі атаки з використанням програм-вимагачів зі сторони злочинців

Президент РФ Володимир Путін і президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили кібератаки з використанням програм-вимагачів, які базуються в Росії.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

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"Президент Байден наголосив на необхідності того, щоб Росія вжила заходів щодо припинення діяльності груп програм-вимагачів, що діють в Росії", – йдеться в повідомленні.

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Також глави США і Росії торкнулися теми російсько-американський саміту, який привів до одностайного рішення відновити транскордонну гуманітарну допомогу Сирії.

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Нагадаємо, Байден під час зустрічі подарував російському президенту Путіну фірмові сонячні окуляри Aviator, а також кришталеву статуетку бізона. Водночас Путін подарував американському президенту письмовий набір хохломського розпису "Москва".

Раніше ми повідомляли, що 16 червня в Женеві відбулася перша особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна в якості глав держав. Як пройшла зустріч і про що говорили Байден з Путіним, читайте в нашому матеріалі.