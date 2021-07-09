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Путин и Байден провели телефонный разговор – о чем говорили президенты

9 июля 2021 20:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент США обсудил с президентом РФ о продолжающихся атаках с использованием программ-вымогателей со стороны преступников

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Коллаж: "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей, базирующихся в России.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России", - говорится в сообщении.

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Также главы США и России затронули тему российско-американский саммита, который привел к единодушному решению возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии.

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Напомним, Байден при встрече подарил российскому президенту Путину фирменные солнечные очки Aviator, а также хрустальную статуэтку бизона. В то же время Путин подарил американскому президенту письменный набор хохломской росписи "Москва".

Ранее мы сообщали, что 16 июня в Женеве состоялась первая личная встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в качестве глав государств. Как прошла встреча и о чем говорили Байден с Путиным, читайте в нашем материале.

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