Много погибших и раненых: в США школьник устроил кровавую бойню (видео)

В американском городе Ювалд (штат Техас) школьник устроил кровавую стрельбу. В результате погибли 14 детей и один преподаватель.

Об этом сообщает ABC News.

По словам губернатора штата Грега Эббота, 18-летний подозреваемый, ученик средней школы, также мертв.

Кроме того, подозреваемый застрелил свою бабушку, прежде чем войти в школу. Эббот отметил, что у стрелка был пистолет и, возможно, винтовка.

Медики оказывают помощь 13 школьникам, двое из них были госпитализированы. Также пулевое ранение получил 45-летний мужчина.

14 students, teacher killed in shooting at #Uvalde, #Texas, elementary school, governor sayshttps://t.co/NuhDjL73wFpic.twitter.com/ROdWETeuYy