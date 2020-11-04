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На выборах президента в Калифорнии нашли фейковый участок (фото)

4 ноября, 07:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Снаружи "участка" разместили вывеску с небрежно составленной надписью

Правоохранительные органы американского штата Калифорния расследуют скандал вокруг предположительно поддельным избирательным участком для голосования на прошедших 3 ноября президентских выборах.

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Об этом сообщает портал Voice of OC.

Фейковый участок обнаружили в городе Вестминстер – его организовали в одном из помещений, вывесив снаружи объявление с рукописной надписью "Голосовать здесь".

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

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Внутри неизвестный мужчина принимал бюллетени для голосования и выдавал взамен фальшивые наклейки "Я проголосовал".

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Однако, как оказалось, по этому адресу в Регистраторе избирателей не должно быть никаких избирательных участков. Это выяснили журналисты и сообщили в бюро регистрации избирателей.

Окружной прокурор заявил о начале расследования.

Напомним, что в Калифорнии продолжается подсчет голосов на президентских выборах, однако СМИ и эксперты отдают победу в этом штате демократу Джо Байдену. Если он действительно выиграет, это даст ему 55 голосов выборщиков при 270 необходимых, чтобы стать новым президентом.

Подробнее о ходе 59-ых по счету президентских выборов в США вы можете узнать в текстовом онлайне на сайте "Сегодня".

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Также сообщалось, что в штабе Дональда Трампа добиваются приостановления обработки некоторых бюллетеней в штате Невада.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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Калифорния избирательные участки выборы в США Выборы президента США-2020
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