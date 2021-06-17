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Нуланд обсудит с ЕС и НАТО итоги встречи Байдена и Путина

17 июня 2021 0:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Цель визита в Брюссель – освещение сотрудничества США и ЕС по широкому кругу вопросов, включая решение сложных внешнеполитических задач

Фото: ntvmsnbc.com

Фото: ntvmsnbc.com

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд 17-18 июня обсудит в Брюсселе с представителями Евросоюза и НАТО, прошедшие между ними саммиты, а также итоги встречи в Женеве президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

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Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

"После поездки президента Байдена в Брюссель заместитель госсекретаря Нуланд встретится с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и членами Североатлантического совета. Заместитель госсекретаря также встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино", – сообщили в Госдепе.

Отмечается, что цель встреч – освещение сотрудничества США и ЕС по широкому кругу вопросов, включая решение сложных внешнеполитических задач

Кроме того, Виктория Нуланд в Брюсселе примет участие по видеосвязи в международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что реальные результаты его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным станут понятны по меньшей мере через шесть месяцев, но в целом оценил саммит позитивно.

Как прошла встреча Байдена и Путина и о чем говорили президенты, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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