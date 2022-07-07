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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Омикрон вернулся. Вместе с ним вспыхнул скандал вокруг возможного рождения COVID-19 в США

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Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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7 июля, 08:12
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Три признака, что коронавирус является вирусом из секретной лаборатории
Ужас возвращается. А также споры- кто "отец" коронавируса / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Ужас возвращается. А также споры- кто "отец" коронавируса / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Мир переживает новую волну эпидемии коронавируса. На этом фоне Россия решила раскачать тему причастности к создании COVID-19 американских ученых.

Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации и собрал признаки, которые указывают на то, что коронавирус является вирусом из секретной лаборатории. Возможно, американской, а возможно, все же китайской.

Новая волна

Как сообщает Reuters, в последние недели в ряде крупных городов Китая ужесточают меры против COVID-19. В частности, в Пекине продолжается массовое тестирование после обнаружения в середине июня 228 новых случаев заболевания после отдыха в ночном клубе Heaven Supermarket. А в Шанхае сейчас зафиксирована новая вспышка заболеваемости, связанная с работой караоке-бара, сотрудники и клиенты которого не соблюдали меры безопасности.

Кипр, Франция, Греция и Португалия стали странами Европы, где нынче фиксируется самый высокий показатель заболеваемости COVID-19. Испания заявила о пятикратном росте числа инфицированных за неделю.

Как пишет британское издания The Sun в своем еженедельном отчете, опубликованном в прошлую среду, ВОЗ сообщила, что количество случаев заболевания во всей Европе возросло на 33% за одну неделю. Это второй по величине показатель после Восточного Средиземноморья, где рост заболевших составил почти 50%.

Какой штамм

По данным ВОЗ, нынче мир кошмарят подварианты Omicron BA.4 и BA.5. Среди негативных моментов – от заражения не спасает иммунитет, который должен был появиться при заражении другими подвидами Omicron. Позитивно, что BA.4 и BA.5 более легче переносится, чем другие штаммы.

При этом смертность ниже, чем при заболевании другими штаммами коронавируса.

Заявление Москвы

На фоне появившейся обеспокоенности у европейцев, что опять придется закрыть весь свой бизнес и дружно отправиться на карантин, по российским пропагандистским каналам разошлось заявление председателя комиссии британского общемедицинского журнала Lancet, профессора экономических наук Джеффри Сакса (США), что COVID-19 скорее всего был создан в американской биолаборатории. Свое резонансное заявление американский экономист сделал в июне на всемирной конференции.

"Я возглавлял комиссию Lancet по COVID-19 в течение двух лет. Я почти убежден, что он вышел из американских биотехнологических лабораторий, а не из природы. Просто отмечу, что было два года интенсивного изучения: это грубая ошибка, на мой взгляд, биотехнологий, а не естественное распространение. Мы не знаем наверняка, но достаточно свидетельств того, что это стоит изучить, а это не исследуют – ни в США, ни в других странах. И я думаю, есть причины: не хотят заглядывать под ковер", – заявил Сакс на конференции.

Официальные лица США проигнорировали обвинение. А СМИ напомнили, что Сакс с осени 1991 года по январь 1994 года был руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина и потом обвинял Вашингтон, что там мало сделали для поддержки РФ.

Разоблачитель Америки Джеффри Дэвид Сакс имеет связи в России и Китае
Разоблачитель Америки Джеффри Дэвид Сакс имеет связи в России и Китае

"Критики ранее называли профессора Сакса "пропагандистом" президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина. – Ред.), отвергая геноцид уйгуров в Китае и публично призывая США к сотрудничеству с Пекином. Неясно, считает ли профессор Сакс, что COVID-19 возник в США, или он возник в результате сотрудничества между американскими и китайскими учеными в Ухане", – пишет британское издание Daily Mail.

Издание пишет, что комиссия Lancet по изучению происхождения COVID-19 под руководством Сакса была создана в начале пандемии для оказания помощи правительствам и тщательного изучения ответных мер. Он руководил оперативной группой из 12 человек. Однако в сентябре 2021 года официальные органы прекратили сотрудничать с Lancet, поскольку выяснилось, что расследование финансирует... Уханьский институт вирусологии.

Искусственный вирус

Собственно версия, что COVID-19 – искусственный вирус, не нова. Правда, его разработку чаще приписывают Уханьскому институту вирусологии. В пользу искусственного создания говорят несколько факторов:

  • нетипичная структура вируса: она похожа на структуры у других коронавирусов, выявляемых у летучих мышей и у панголинов. Подобная структура ранее нигде не была выявлена в естественной среде. Более того, животные редко заражаются им;
  • китайские власти препятствовали работе ученых и пытались скрыть распространение болезни: преследованию подвергся доктор Ли Вэнлян, который заболел среди первых и сообщил об эпидемии миру. Ученый из Уханя Юн-Чжэнь Чжан еще 10 января 2021 года предоставил расшифровку части генома коронавируса, но власти его лабораторию закрыли, а исследования свернули;
  • президент США Дональд Трампа вообще прямо заявил, что COVID-19 – дело рук Пекина, а значит, его власти должны заплатить всему миру компенсацию. Тогда глава Госдепартамента Майк Помпео в интервью изданию Washington Examiner заявил, что доказательств причастности КНР к появлению вируса достаточно, чтобы требовать эту компенсацию.

Китай что-то скрывает

Как пишет Daily Mail, расследование китайских властей тоже вызывает вопросы. Например, было обнаружено, что уханьские ученые стерли важные базы данных и уничтожили подопытных зверей в лаборатории, которая расположена всего в нескольких милях от эпицентра пандемии. Как известно, вирус впервые начал распространяться с морского рынка в Ухане. Местные исследователи, которые первыми в мире заболели загадочным гриппоподобным вирусом за несколько месяцев до официальной временной шкалы COVID-19, либо умерли от болезни, либо их следы пропали.

Мало того, в британской прессе появились обвинения в адрес ВОЗ, что там пошли на сговор с Китаем, чтобы организация не давала заключение о китайском происхождении коронавируса. Как писала год назад The Sunday Times со ссылкой на свои источники, благодаря влиянию Пекина на руководство ВОЗ им удалось добиться, чтобы расследование по происхождению вируса эксперты организации вели исключительно по версии его естественного возникновения. По мнению The Sunday Times, этот факт может свидетельствовать о том, что ВОЗ подвержена влиянию Китая.

Напомним, в марте 2021 года ВОЗ в своем отчете о расследовании происхождения вируса заявила, что лабораторное происхождение смертельного коронавируса крайне маловероятно.

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