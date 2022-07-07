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СЬОГОДНІ Світові новини США

Омікрон повернувся. Разом з ним спалахнув скандал навколо можливого народження COVID-19 у США

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Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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7 липня, 08:12
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Три ознаки, що коронавірус є вірусом з секретної лабораторії
Жах повертається. А також суперечки - хто "батько" коронавірусу / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Жах повертається. А також суперечки - хто "батько" коронавірусу / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Світ переживає нову хвилю епідемії коронавірусу. На цьому тлі Росія вирішила розгойдати тему причетності до створення COVID-19 американських учених.

Сайт "Сьогодні" розібрався у ситуації та зібрав ознаки, які вказують на те, що коронавірус є вірусом з секретної лабораторії. Можливо, американської, а можливо, все ж таки китайської.

Нова хвиля

Як повідомляє Reuters, останніми тижнямиі в низці великих міст Китаю посилюють заходи проти COVID-19. Зокрема, у Пекіні триває масове тестування після виявлення у середині червня 228 нових випадків захворювання після відпочинку у нічному клубі Heaven Supermarket. А в Шанхаї зараз зафіксовано новий спалах захворюваності, пов'язаний з роботою караоке-бару, співробітники та клієнти якого не дотримувалися заходів безпеки.

Кіпр, Франція, Греція та Португалія стали країнами Європи, де нині фіксується найвищий показник захворюваності на COVID-19. Іспанія заявила про п'ятикратне зростання числа інфікованих за тиждень.

Як пише британське видання The Sun у своєму щотижневому звіті, опублікованому минулої середи, ВООЗ повідомила, що кількість випадків захворювання у всій Європі зросла на 33% за один тиждень. Це другий за величиною показник після Східного Середземномор'я, де зростання хворих становить майже 50%.

Який штам

За даним ВООЗ, нині світ кошмарять підваріанти Omicron BA.4 та BA.5. Серед негативних моментів – від зараження не рятує імунітет, який мав з'явитися під час зараження іншими підвидами Omicron. Позитивно, що BA.4 та BA.5 легше переноситься, ніж інші штами.

При цьому смертність нижча, ніж під час захворювання на інші штами коронавірусу.

Заява Москви

На тлі занепокоєння у європейців, що знову доведеться закрити весь свій бізнес і дружно вирушити на карантин, російськими пропагандистськими каналами розійшлася заява голови комісії британського загальномедичного журналу Lancet професора економічних наук Джеффрі Сакса (США), що COVID-19 швидше за все був створений в американській біолабораторії. Свою резонансну заяву американський економіст зробив у червні на всесвітній конференції.

Я очолював комісію Lancet з COVID-19 протягом двох років. Я майже переконаний, що він вийшов з американських біотехнологічних лабораторій, а не з природи. Просто зазначу, що було два роки інтенсивного вивчення: це груба помилка, на мій погляд, біотехнологій. Ми не знаємо напевно, але достатньо свідчень того, що це варто вивчити, а це не досліджують – ні в США, ні в інших країнах. І я думаю, є причини: не хочуть заглядати під килим", – заявив Сакс на конференції.

Офіційні особи США проігнорували звинувачення. А ЗМІ нагадали, що Сакс з осені 1991 року до січня 1994 року був керівником групи економічних радників президента Росії Бориса Єльцина і потім звинувачував Вашингтон, що там мало зробили для підтримки РФ.

Викривач Америки Джеффрі Девід Сакс має зв'язки в Росії та Китаї
Викривач Америки Джеффрі Девід Сакс має зв'язки в Росії та Китаї

"Критики раніше називали професора Сакса "пропагандистом" президента Сі (голови КНР Сі Цзіньпіна. – Ред.), відкидаючи геноцид уйгурів у Китаї і публічно закликаючи США до співпраці з Пекіном. Неясно, чи вважає професор Сакс, що COVID виник у США, чи він виник у результаті співпраці між американськими та китайськими вченими в Ухані", – пише британське видання Daily Mail.

Видання повідомляє, що комісія Lancet з вивчення походження COVID-19 під керівництвом Сакса була створена на початку пандемії для надання допомоги урядам і ретельного вивчення заходів у відповідь. Він керував оперативною групою з 12 осіб. Однак у вересні 2021 року офіційні органи припинили співпрацювати з Lancet, оскільки з'ясувалося, що розслідування фінансує... Уханьський інститут вірусології.

Штучний вірус

Власне версія, що COVID-19 – штучний вірус, не нова. Щоправда, його розробку найчастіше приписують Уханьському інституту вірусології. На користь штучного створення говорять кілька факторів:

  • нетипова структура вірусу: вона схожа на структури інших коронавірусів, що виявляються у кажанів і у панголінів. Подібна структура раніше ніде не була виявлена у природному середовищі. Більше того, тварини рідко заражаються ним;
  • китайська влада перешкоджала роботі вчених і намагалася приховати поширення хвороби: переслідування зазнав доктор Лі Венлян, який захворів серед перших і повідомив про епідемію світу. Вчений з Уханя Юн-Чжень Чжан ще 10 січня 2021 року надав розшифровку частини геному коронавірусу, але влада його лабораторію закрила, а дослідження згорнула;
  • президент США Дональд Трампа взагалі прямо заявив, що COVID-19 – справа рук Пекіна, а отже, його влада повинна заплатити всьому світу компенсацію. Тоді голова Держдепартаменту Майк Помпео в інтерв'ю виданню Washington Examiner заявив, що доказів причетності КНР до появи вірусу достатньо, щоб вимагати цю компенсацію.

Китай щось приховує

Як пише Daily Mail, розслідування китайської влади теж викликає питання. Наприклад, було виявлено, що уханьські вчені стерли важливі бази даних і знищили піддослідних звірів у лабораторії, яка розташована лише за кілька миль від епіцентру пандемії. Як відомо, вірус вперше почав поширюватися з морського ринку в Ухані. Місцеві дослідники, які першими у світі захворіли на загадковий грипоподібний вірус за кілька місяців до офіційної тимчасової шкали COVID-19, або померли від хвороби, або їх сліди зникли.

Мало того, у британській пресі з'явилися звинувачення на адресу ВООЗ, що там пішли на змову з Китаєм, щоб організація не давала висновку про китайське походження коронавірусу. Як писала рік тому The Sunday Times з посиланням на свої джерела, завдяки впливу Пекіна на керівництво ВООЗ їм вдалося домогтися, щоб розслідування щодо походження вірусу експерти організації вели виключно за версією його природного виникнення. На думку The Sunday Times, цей факт може свідчити про те, що ВООЗ піддається впливу Китаю.

Нагадаємо, у березні 2021 року ВООЗ у своєму звіті про розслідування походження вірусу заявила, що лабораторне походження смертельного коронавірусу вкрай малоймовірне.

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