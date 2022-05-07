Послание Путину. Псаки рассказала, чего ждать от встречи G7 накануне 9 мая

По словам пресс-секретаря, лидеры полны решимости продолжать работать над тем, чтобы быть едиными в противостоянии агрессии РФ

Псаки рассказала, чего ждать Путину / Коллаж "Сегодня"

Встрече лидеров G7 в воскресенье и разговор – это возможность показать единство стран в противостоянии агрессии и вторжению президента РФ Владимира Путина, а также показать, что единство требует работы большой работы.

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Встреча G7 состоится за день до Дня Победы в России, которую президент Путин хотел отметить, как день победы над Украиной. Конечно, это не так. Хотя он ожидал, что пройдет маршем по улицам Киева, этого явно не произойдет", – говорит Джен Псаки.

По словам пресс-секретаря, лидеры полны решимости продолжать работать над тем, чтобы быть едиными в своем движении вперед.

"Единство требует работы, требует усилий, требует крови, пота и иногда слез. (Отсылка к знаменитой речи Черчилля 1940 года, там была фраза "Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота" – Ред.)", – добавила Джен Псаки.

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