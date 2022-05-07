Послание Путину. Псаки рассказала, чего ждать от встречи G7 накануне 9 мая

Встрече лидеров G7 в воскресенье и разговор – это возможность показать единство стран в противостоянии агрессии и вторжению президента РФ Владимира Путина, а также показать, что единство требует работы большой работы.
Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Встреча G7 состоится за день до Дня Победы в России, которую президент Путин хотел отметить, как день победы над Украиной. Конечно, это не так. Хотя он ожидал, что пройдет маршем по улицам Киева, этого явно не произойдет", – говорит Джен Псаки.
Далее по теме
По словам пресс-секретаря, лидеры полны решимости продолжать работать над тем, чтобы быть едиными в своем движении вперед.
"Единство требует работы, требует усилий, требует крови, пота и иногда слез. (Отсылка к знаменитой речи Черчилля 1940 года, там была фраза "Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота" – Ред.)", – добавила Джен Псаки.
Планы РФ на 9 мая
- Россия намерена объявить полноценную войну Украине 9 мая. Однако наша страна и дальше будет продолжать отстаивать свою свободу и свои территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
- Российские оккупанты к 9 мая пытаются захватить. мариупольский комбинат "Азовсталь".
- Путину следует переживать по поводу того, чтобы не произошел взрыв вооружения во время парада 9 мая в Москве. так считает экс-глава МВД Украины Арсен Аваков .
- В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят "парад победы". Они массово раздавали людям георгиевские ленты. Также россияне "упорядочили" памятники советского периода до празднования 9 мая и установили на них таблички на русском языке "Жертвам фашизма".
- Российская Федерация готовит в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. . Для этого россияне планируют переодеть форму не только военнопленных, но и гражданских людей. Этим Россия нарушает Женевскую конвенцию, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.