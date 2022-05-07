Послання Путіну. Псакі розповіла, чого чекати від зустрічі G7 напередодні 9 травня

Зустріч лідерів G7 у неділю та розмова – це можливість показати єдність країн у протистоянні агресії та вторгнення президента РФ Володимира Путіна, а також показати, що єдність вимагає великої роботи.
Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"Зустріч G7 відбудеться за день до Дня Перемоги в Росії, яку президент Путін хотів відзначити як день перемоги над Україною. Звичайно, це не так. Хоча він очікував, що пройде маршем вулицями Києва, цього явно не станеться", – каже Джен Псакі.
Далі по темі
За словами прес-секретаря, лідери сповнені рішучості продовжувати працювати над тим, щоб бути єдиними у своєму русі вперед.
"Єдність вимагає роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту і іноді сліз. (Відсилання до знаменитої мови Черчілля 1940 року, там була фраза "Мені нічого запропонувати, крім крові, важкої праці, сліз і поту" – Ред.)" , – додала Джен Псакі.
Плани РФ на 9 травня
- Росія має намір оголосити повноцінну війну Україні 9 травня. Проте наша країна й надалі продовжуватиме відстоювати свою свободу та свої території. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль.
- Російські окупанти на 9 травня намагаються захопити. маріупольський комбінат "Азовсталь".
- Путіну слід переживати з приводу того, щоб не стався вибух озброєння під час параду 9 травня у Москві. так вважає екс-глава МВС України Арсен Аваков.
- У знищеному Маріуполі окупанти готують "парад перемоги". Вони масово роздавали людям георгіївські стрічки. Також росіяни "впорядкували" пам'ятники радянського періоду до святкування 9 травня та встановили на них таблички російською мовою "Жертвам фашизму".
- російська Федерація готує у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня. Для цього росіяни планують переодягнути форму не лише військовополонених, а й громадянських людей. Цим Росія порушує Женевську конвенцію, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.