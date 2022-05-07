Послання Путіну. Псакі розповіла, чого чекати від зустрічі G7 напередодні 9 травня

За словами прес-секретаря, лідери сповнені рішучості продовжувати працювати над тим, щоб бути єдиними у протистоянні агресії РФ

Псакі розповіла, чого чекати Путіну / Колаж "Сьогодні"

Зустріч лідерів G7 у неділю та розмова – це можливість показати єдність країн у протистоянні агресії та вторгнення президента РФ Володимира Путіна, а також показати, що єдність вимагає великої роботи.

Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

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"Зустріч G7 відбудеться за день до Дня Перемоги в Росії, яку президент Путін хотів відзначити як день перемоги над Україною. Звичайно, це не так. Хоча він очікував, що пройде маршем вулицями Києва, цього явно не станеться", – каже Джен Псакі.

За словами прес-секретаря, лідери сповнені рішучості продовжувати працювати над тим, щоб бути єдиними у своєму русі вперед.

"Єдність вимагає роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту і іноді сліз. (Відсилання до знаменитої мови Черчілля 1940 року, там була фраза "Мені нічого запропонувати, крім крові, важкої праці, сліз і поту" – Ред.)" , – додала Джен Псакі.

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