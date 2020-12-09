Приоритетная вакцинация от COVID-19 будет у американцев – Трамп

Американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы,вакцину будут поставлять в другие страны.

Реклама

Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп, передает Forbes.

"Я подписываю этот исполнительный указ для того, чтобы обеспечить американцам первоочередность в получении американских вакцин, затем мы будем работать с другими странами по всему миру", – сказал Трамп.

Он отметил, что США ожидают несколько миллионов доз вакцины, поэтому вероятно, вакцинация начнется в ближайшее время.

В тренде Лондон и Брюссель пытаются договориться по Brexit

Ранее Трамп заявил, что поставки вакцины за рубеж начнутся, скорее всего, только в конце весны или начале лета – после того, как в США будут вакцинированы все желающие.

Реклама

К слову, Управление по санитарному надзору США отмечает, что компания Pfizer и BioNTech предоставила всю необходимую информацию, которая гарантирует качество вакцины.

Отметим, ранее в США заявили, что вакцина от коронавируса станет доступна всем в Соединенных Штатах ко второму кварталу 2021 года.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама