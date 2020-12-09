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Приоритетная вакцинация от COVID-19 будет у американцев – Трамп

9 декабря, 00:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

США ожидают несколько миллионов доз вакцины

Американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы,вакцину будут поставлять в другие страны.

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Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп, передает Forbes.

"Я подписываю этот исполнительный указ для того, чтобы обеспечить американцам первоочередность в получении американских вакцин, затем мы будем работать с другими странами по всему миру", – сказал Трамп.

Он отметил, что США ожидают несколько миллионов доз вакцины, поэтому вероятно, вакцинация начнется в ближайшее время.

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Ранее Трамп заявил, что поставки вакцины за рубеж начнутся, скорее всего, только в конце весны или начале лета – после того, как в США будут вакцинированы все желающие.

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К слову, Управление по санитарному надзору США отмечает, что компания Pfizer и BioNTech предоставила всю необходимую информацию, которая гарантирует качество вакцины.

Отметим, ранее в США заявили, что вакцина от коронавируса станет доступна всем в Соединенных Штатах ко второму кварталу 2021 года.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина коронавирус Дональд Трамп
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