США на шаг ближе к признанию вакцины от COVID-19 Pfizer – FDA

Вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech эффективна как минимум спустя семь дней после введения второй дозы на 95%.

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Об этом заявляет Управление по санитарному надзору США (FDA), передает "Интерфакс".

Отмечается, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины.

Управление по санитарному надзору США отмечает, что компания Pfizer и BioNTech предоставила всю необходимую информацию, которая гарантирует качество вакцины.

Кроме того, вакцина защищает от COVID-19 уже после введения первой дозы. Однако вакцину компании Pfizer необходимо вводить повторно с интервалом в три недели.

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Участники испытаний рассказывали о побочных эффектах, среди которых усталость, головная боль, озноб, лихорадка и боли в мышцах. У людей, которым вводили вторую дозу вакцины, наблюдались также и тяжелые побочные эффекты.

На 10 декабря запланировано собрание Комитета FDA по вакцинам для рассмотрения экстренного использования вакцины Pfizer и BioNTech.

В то же время в Польше ожидают начало вакцинации от коронавируса в феврале или марте. Правительство заказало 45 миллионов доз вакцин Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

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