Протесты в США: над Капитолием клубится дым (видео)

Возле здания Конгресса Соединенных Штатов, в которое ранее ворвались сторонники действующего президента Дональда Трампа, виден дым.
На видео, которое появилось в СМИ, до конца не ясно, что именно является причиной дыма.
Ранее сообщалось, что поклонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолии, где должны были определить и объявить победителя на выборах, вероятно – демократа Джо Байдена.
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В протестах берут участие несколько сотен американцев.
Все подробности в спецтеме Майдан в США
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