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Протесты в США: над Капитолием клубится дым (видео)

7 января, 00:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

До конца не ясно, что именно является причиной дыма

Возле здания Конгресса Соединенных Штатов, в которое ранее ворвались сторонники действующего президента Дональда Трампа, виден дым.

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На видео, которое появилось в СМИ, до конца не ясно, что именно является причиной дыма.

Дым возле Капитолия. Источник: https://t.me/Ateobreaking

Ранее сообщалось, что поклонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолии, где должны были определить и объявить победителя на выборах, вероятно – демократа Джо Байдена.

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В протестах берут участие несколько сотен американцев.

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Все подробности в спецтеме Майдан в США

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США протесты Капитолий
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