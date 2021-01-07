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"Симпсоны" давно "предсказали" Майдан в США: до Армагеддона осталось 13 дней

7 января, 00:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

В одной из серий показаны события, которые "произошли" 20 января 2021 года

Мультсериал "Симпсоны", который не раз так или иначе предсказывал значимые события новейшей мировой истории, вновь оказался пророческим – предсказал масштабные потрясения в США в январе 2021 года.

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Так в одной из серий показаны события, которые "произошли" 20 января 2021 года: город разрушен, вокруг огонь и огромные роботы, единственная надежда человечества на спасение – Гомер Симпсон, который сидит на крыше дома с ружьем и банкой пива в руках.

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Как известно, в США сторонники Трампа, которые отказываются признать результаты выборов, вышли на протесты и даже ворвались в здание Конгресса США.

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Все подробности в спецтеме Майдан в США

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