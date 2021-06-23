Россия запустила "Северный поток – 2" – как у Байдена защитят интересы Украины

Кремлю не позволят использовать энергию в качестве инструмента принуждения или оружия против Украины после запуска газопровода

Хотя строительство газопровода "Северный поток – 2" частично завершили, США и Германия будут следить, чтобы Россия не использовала свои энергетические возможности в качестве оружия и рычага давления на Украину.

Реклама

Об этом по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил 23 июня госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения, в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе. Я ценю работу, которую мы проводим с Германией, чтобы двигаться в этом направлении", – сказал Блинкен.

Читайте также: Компенсация за "Северный поток – 2": на что может претендовать Украина

Он назвал газопровод "Северный поток – 2" российским геополитическим проектом и угрозой энергетической безопасности Европы, которая также потенциально подрывает безопасность Украины.

Реклама

По словам Блинкена, санкций, которые США недавно наложили на компании, причастные к строительству российской "трубы", "больше, чем когда-либо".

Напомним, что тема "Северного потока – 2" поднималась также и на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Джо Байденом.