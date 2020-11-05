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Штаб Трампа выиграл суд из-за выборов в Пенсильвании. Подсчет голосов остановили

5 ноября, 18:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Республиканцам разрешили разместить своих наблюдателей за подсчетом

Из-за вероятности победы на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена штабу республиканца Дональда Трампа разрешили разместить своих наблюдателей за подсчетом голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания.

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Об этом в эфире канала Fox 5 ноября заявила сопредседатель движения "Женщины за Трампа" и экс-прокурор штата Флорида Памела Бонди.

Она сказала, что Апелляционный суд Пенсильвании одобрил ходатайство штаба и разрешил 15 представителям республиканцев "немедленно" войти в здание конференц-центр Филадельфии, где идет подсчет.

При этом, чтоб следить за ходом подсчета голосов, наблюдателям позволили стоять на минимально допустимой дистанции от членов комиссии – это шесть футов, или чуть меньше двух метров.

Бонди отметила, что до постановления суда на места подсчета впускали только представителей Демократической партии, что "делает ситуацию еще хуже".

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Также женщина добавила, что республиканцы разместили своих наблюдателей в штатах Аризона и Джорджия.

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"Мы собираемся победить на этих выборах. Мы победили в Пенсильвании и не позволим им отнять это у нас, внося бюллетени после штамповки, то есть после 3 ноября", – резюмировала Памела Бонди.

Кроме того, по иску штаба Трампа суд постановил временно приостановить подсчет результатов голосования по почте в Филадельфии.

Напомним, ранее республиканцы заявили о массовых нарушениях на выборах в Пенсильвании, где, по их словам, "хакеры Байдена" украли у Трампа 550 тысяч голосов.

Стоит отметить, что эксперт Atlantic Council по Украине Адриан Коротницкий считает Пенсильванию ключевым штатом для победы демократа Джо Байдена.

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Филадельфия пенсильвания
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