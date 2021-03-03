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SpaceX внезапно отменила запуск "космолета будущего": Маск назвал причину

3 марта, 22:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Прототип корабля, который должен доставить людей на Марс, не смог взлететь с первого раза

Американская космическая компания SpaceX в экстренном порядке отменила тест-запуск прототипа космического корабля Starship SN10, который предназначен для доставки людей на Марс.

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Об этом сообщил в Twitter гендиректор компании Илон Маск.

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"Произошло прерывание запуска из-за незначительного превышения предельного показателя тяги", – пишет он.

По словам Маска, после повышения предела тяги и переработки топлива будет совершена новая попытка запуска. Предполагается, что это случится позже сегодня. На сайте SpaceX идет видеотрансляция испытаний.

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Испытательный полет Starship должен был состояться в районе Бока-Чика (штат Техас) в 15:14 по местному времени (22:14 по Киеву). Однако взлет был отменен в автоматическом режиме сразу же после запуска двигателей корабля.

По задумке корабль должен был на несколько минут подняться на высоту около 10 км и плавно спустится на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Последнее такое испытание проводилось в феврале и закончилось взрывом Starship SN9.

Также мы писали, что первый полет Starship на околоземной орбите Илон Маск анонсировал уже в 2021 году.

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