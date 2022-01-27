США пошли на уступки? СМИ обнародовали ответ Кремлю

Ответ США на требования РФ относительно гарантий безопасности открывает дорогу для организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении издания документы.
По их данным, в письменном ответе России говорится, что США настроены обсудить взаимные правила по ограничению РСМД. Кроме этого, американская сторона и ее союзники готовы вести переговоры о введении взаимных правил, ограничивающих масштаб и места проведения военных учений, с тем чтобы перемещения военных не могли быть расценены как стягивание сил для потенциального нападения.
Далее по теме
Также в ответе ясно обозначено, что у РФ не будет права вето по вопросам размещения ядерного оружия, войск или обычных видов вооружений.
Россия против НАТО
- 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- 26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.
- Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым они готовы достигать прогресса.