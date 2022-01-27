США пошли на уступки? СМИ обнародовали ответ Кремлю

Штаты вместе с союзниками готовы вести переговоры с РФ о введении взаимных правил, сообщает NYT

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Ответ США на требования РФ относительно гарантий безопасности открывает дорогу для организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении издания документы.

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По их данным, в письменном ответе России говорится, что США настроены обсудить взаимные правила по ограничению РСМД. Кроме этого, американская сторона и ее союзники готовы вести переговоры о введении взаимных правил, ограничивающих масштаб и места проведения военных учений, с тем чтобы перемещения военных не могли быть расценены как стягивание сил для потенциального нападения.

Также в ответе ясно обозначено, что у РФ не будет права вето по вопросам размещения ядерного оружия, войск или обычных видов вооружений.

Россия против НАТО