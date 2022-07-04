США поздравили Беларусь с Днем независимости и напомнили о чем-то важном

В США заявили, что белорусы по-прежнему не могут определять будущее своей страны

Блинкен поздравил Беларусь с Днем независимости/Фото: Anna Moneymaker/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Государственный департамент США поздравил Беларусь с Днем независимости. В послании белорусскому народу госсекретарь Энтони Блинкен напомнил о 1200 политзаключенных, ставших жертвами минского режима.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

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"В День независимости белорусы по-прежнему не могут определять будущее своей страны или выражать свои взгляды, не опасаясь жестоких репрессий. Второй год подряд много белорусских семей будут отмечать этот День Независимости в разлуке со своими близкими, поскольку более 1200 политзаключенных томятся в тюрьмах за попытки воспользоваться свободами, которые этот день должен символизировать", — заявил Блинкен.

Заявления Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перешел на новый уровень угроз всем вокруг. Теперь он решил насыпать угроз странам постсоветского пространства.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством (Россия + Беларусь – ред.). Если, конечно, они хотят сохранить свой суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам, пока еще сомневающиеся должны понимать, без скорейшего укрепления межгосударственных связей и объединения нас завтра может не быть", – честно предупредил Лукашенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в приграничной области Беларуси ввели новый запрет. Также мы писали, что Путин хочет как можно быстрее объединиться с Беларусью.