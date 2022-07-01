Путин хочет поскорее объединиться с Беларусью: какая причина

Российский диктатор, как всегда, не мог не прибегнуть к обвинениям

Владимир Путин, как обычно, заявил о "давлении со стороны Запада". / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный преступник и по совместительству президент России Владимир Путин заявил об ускоренном объединении с Беларусью, как и всегда, обвинив во всем Запад.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

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"Давление Запада"

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление коллективного Запада подталкивают Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от незаконных санкций", – сказал Путин.

При этом, по словам диктатора, "Союзное государство – это пример по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции".

Заявления Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перешел на новый уровень угроз всем вокруг. Теперь он решил насыпать угроз странам постсоветского пространства.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством (Россия + Беларусь – Ред.). Если, конечно, они хотят сохранить свой суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам, пока еще сомневающиеся должны понимать, без скорейшего укрепления межгосударственных связей и объединения нас завтра может не быть", – честно предупредил Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что Польша закончила строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью после почти полугода работ.

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Также представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что прямой угрозы со стороны Беларуси не наблюдается, но с военной точки зрения она сохраняется. При этом у границы с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси, что создает проблемы нашему командованию.