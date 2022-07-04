США привітали Білорусь з Днем незалежності та нагадали про дещо важливе

У Штатах заявили, що білоруси як і раніше не можуть визначати майбутнє своєї країни

Блінкен привітав Білорусь з Днем незалежності/Фото: Anna Moneymaker/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Державний департамент США привітав Білорусь з Днем незалежності. У посланні білоруському народу держсекретар Ентоні Блінкен нагадав про 1200 політв'язнів, які стали жертвами мінського режиму.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Реклама

Деталі

"У День незалежності білоруси як і раніше не можуть визначати майбутнє своєї країни або висловлювати свої погляди, не побоюючись жорстоких репресій. Другий рік поспіль багато білоруських сімей відзначатимуть цей День Незалежності в розлуці зі своїми близькими, оскільки понад 1200 політв'язнів нудяться у в'язницях за спроби скористатися свободами, які цей день повинен символізувати", — заявив Блінкен.

Заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перейшов на новий рівень погроз всім навколо. Тепер він вирішив пригрозити країнам пострадянського простору.

"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою (Росія + Білорусь – ред.). Якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свій суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам, ті, хто поки ще сумніваються, повинні розуміти, без якнайшвидшого зміцнення міждержавних зв'язків і об'єднання нас завтра може не бути", – чесно попередив Лукашенко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у прикордонній області Білорусі запровадили нову заборону. Також ми писали, що Путін хоче якнайшвидше об'єднатися з Білоруссю.