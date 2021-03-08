США проведут кибератаки на Россию в ближайшие три недели – СМИ

Ответные атаки будут сочетаться с экономическими санкциями

Соединенные Штаты намерены осуществить первый обещанный ответный киберудар по России уже в течение ближайших трех недель.

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Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает The New York Times.

По словам собеседников издания, на данный момент готовится серия скрытых контрударов по российским сетям, которые будут очевидны для президента Владимира Путина, его разведслужб и вооруженных сил, но не для остального мира.

"Я считаю, что меры, очевидные для России, но не видные остальному миру, могут быть наиболее эффективным методом, которым США могут обозначить границы и показать возможности ответной реакции", – приводит издание слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

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Кибератаки Белый дом намерен сочетать с некоторыми экономическими санкциями. Кроме того, на подходе указ президента США Джо Байдена, призванный ускорить укрепление защиты американских сетей.

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Отмечается, что вопрос защиты американских сетей приобрел особую актуальность в Белом доме, Пентагоне и спецслужбах в последние дни после публичного разоблачения серьезного вмешательства в почтовые системы Microsoft, которые используют малый бизнес, местные органы власти, а также, по некоторым сведениям, ключевые военные подрядчики в США.

Напомним, в феврале советник американского президента Джейк Салливан заявил, что США готовят ответные меры после декабрьской кибератаки на Министерство финансов США и другие ведомства.

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