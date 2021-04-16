США решили мириться с Россией? Еще раз разбираем речь Байдена

Из-за агрессивных действий против Украины, США могут получить незамедлительный ответ в виде санкций

Сразу после введения новых санкций против РФ, президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором четко и ясно дал понять – из-за агрессивных действий в отношении к Украине это могут быть далеко не последние ограничения.

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Однако некоторые российские Telegram-каналы интерпретировали слова Байдена как примирение США с РФ.

Действительно, глава США заявил, что в интересах его страны сотрудничать с Россией, отметив, что США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Но в случае, если Россия будет пытаться навредить интересам США – на это будет незамедлительный ответ.

"Это касается наших народов и наших союзников", – сказал Байден.

Речь Байдена была больше похожа не на шаг к примирению, а предупреждение РФ:

"Я полностью поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Украины. Сейчас настало время для деэскалации. США и Украина достаточно конструктивно двигаются по этому пути", – сказал Байден.

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По словам Байдена, в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным он ясно дал ему понять, что и дальше мог бы пойти с этими мерами (санкциями против РФ), но в этот раз он хочет избежать эскалации напряженности, поэтому если Россия снова будет пытаться повторить кибератаки и вмешательства в президентские выборы, США незамедлительно начнут действовать.

"Мы не можем позволить иностранному государству безнаказанно вмешиваться в наш демократический процесс", – сказал Байден.

Лидер США также выразил обеспокоенность насчет наращивания российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, в очередной раз подтвердив поддержку суверенитета и целостности Украины:

"Мы должны двигаться вперед, ведя вдумчивый диалог. США готовы конструктивно продолжать двигаться вперед в этом процессе", – сказал Байден.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее президент США Джо Байден переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о вероятности военной агрессии России в отношении Украины. В марте 2021 года Байден отказался от переговоров с Путиным в формате видеоконференции – такое предложение поступило из Кремля.

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