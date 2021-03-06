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"Только начало пути". Ровер Perseverance сделал первые "шаги" на Марсе (фото)

6 марта, 00:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Все системы марсоход успешно прошли проверку после приземления

Доставленный аэрокосмическим агентством США на Марс ровер Perseverance успешно завершил проверку своих систем, в том числе и системы для передвижений.

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В связи с этим в NASA опубликовали фото пути, который проделал их марсоход.

"Вы видите только начало пути моих колес. Многое впереди", – гласит "твит" в микроблоге марсохода.

/ Фото: NASA

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Для начала ровер проехал порядка 5 метров. Такой сравнительно небольшой дистанции инженерам хватило, чтобы проверить ходовую часть аппарата, работу его колес и манипуляторов.

Главная миссия Perseverance – выбрать локацию для запуска вертолета Ingenuity, который прикреплен под его кузовом. Это место будет находиться в кратере Езеро, где, как предполагается, раньше находилось озеро. Сейчас здесь могут оставаться следы существования древних марсианских микроорганизмов.

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Также марсоходу предстоит собрать пробы марсианской породы и почвы, чтобы передать их следующей миссии, которая, в свою очередь, доставит их на Землю для детального анализа.

В целом ему предстоит проделать путь в 15 километров.

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Напомним, что Perseverance уже передал первую аудиозапись, сделанную на поверхности Красной планеты – на ней слышны только звук марсианского ветра и звук колес.

Также мы писали, что благодаря снимкам, которые сделал этот аппарат, любой человек может сделать себе снимок на Марсе.

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NASA космос марсоход Марс Perseverance

Источник: Сегодня

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