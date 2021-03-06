"Лише початок шляху". Ровер Perseverance зробив перші "кроки" на Марсі (фото)

Доставлений аерокосмічним агентством США на Марс ровер Perseverance вдало завершив перевірку своїх систем, зокрема й системи для пересувань.

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У зв'язку з цим в NASA опублікували фото шляху, який виконав їхній марсохід.

"Ви бачите тільки початок шляху моїх коліс. Багато що попереду", – йдеться в "твіті" в мікроблозі марсохода.

/ Фото: NASA

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Для початку ровер проїхав близько 5 метрів. Такої порівняно невеликої дистанції інженерам вистачило, аби перевірити ходову частину апарату, роботу його коліс та маніпуляторів.

Головна місія Perseverance – вибрати локацію для запуску вертольота Ingenuity, який прикріплений під його кузовом. Це місце лежить в кратері Єзеро, де, як допускається, раніше знаходилося озеро. Зараз тут можуть залишатися сліди існування прадавніх марсіанських мікроорганізмів.

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Також марсоходу доведеться зібрати проби марсіанської породи та грунту, щоб передати їх наступній місії, яка, в свою чергу, доставить їх на Землю для детального аналізу.

Загалом він має пройти шлях в 15 кілометрів.

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Нагадаємо, що Perseverance вже передав перший аудіозапис, зроблений на поверхні Червоної планети – на ній можна почути лише звук марсіанського вітру і звук коліс.

Також ми писали, що завдяки знімкам, які зробив цей апарат, будь-яка людина може зробити собі знімок на Марсі.

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