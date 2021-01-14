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Трамп будет разорен – прогноз CNN

14 января, 00:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По мнению советника Трампа, он никогда не мог сказать правду

После импичмента Дональд Трамп может разориться из-за невозможности обслуживать долги и репутационного ущерба для своего бренда.

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Об этом пишет CNN.

Как рассказал советник президента, Трамп разрушил все, что он построил, потому что он никогда не мог сказать правду.

"В конце концов, все рухнуло, потому что он никогда не мог сказать правду. Все потому, что он не мог смириться с поражением", – сказал советник.

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Как мы писали, президент США Дональд Трамп получил обвинение от Нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей в том, что его поступки подстрекали к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте.

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Напомним, для импичмента главы государства необходимо было простое большинство из общего числа в 433 представителей с правом голоса, и они у демократов нашлись – за резолюцию проголосовал 221 демократ и 10 республиканцев. Против импичмента – 197 конгрессменов.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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