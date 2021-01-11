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Трамп готовит пресс-конференцию: о чем будет говорить

11 января, 14:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Трамп намерен прокомментировать блокировку своих аккаунтов в соцсетях

Впервые после штурма Капитолия сторонниками действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа глава Государства появится на публике. Обещает провести пресс-конференцию.

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В окружении говорят, Трамп намерен прокомментировать блокировку своих аккаунтов в соцсетях. Профили Трампа – заблокировали 12 различных соцсетей и платформ.

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Тем временем Конгресс сегодня начнет рассмотрение резолюции об отстранении президента от власти – по 25-той поправке Конституции. Она предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если президента признают недееспособным.

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Спикер Палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси призвала Майка Пенса мобилизовать Кабинет министров и согласовать отстранение Трампа.

Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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