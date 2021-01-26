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Трамп открыл во Флориде свой офис: чем будет заниматься экс-президент

26 января, 06:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трамп будет продвигать планы своей администрации

Экс президент США Дональд Трамп, на смену которому 20 января пришел Джо Байден, открыл во Флориде свой офис.

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Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что офис Трампа будет отвечать за управление корреспонденцией, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью.

В прощальной речи на посту президента Трамп сказал своим сторонникам: "Мы вернемся в той или иной форме".

В понедельник представители палаты Конгресса США резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа передали в Сенат.

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Трамп открыл во Флориде свой офис: чем будет заниматься экс-президент
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Недавно в окружении Трампа сообщили, что он десятилетиями говорил о создании третьей крупной политической партии в США, которая должна составить конкуренцию республиканцам и демократам.

Также сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп нанял себе адвоката из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте.

Ранее мы также писали, что Трамп приказал своим помощникам прекратить оплачивать гонорары адвокату Руди Джулиани.

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